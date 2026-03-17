В России появился товарный знак Corolla
Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla. Это следует из данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Регистрацию оформили 17 марта — за день до окончания срока действия прежнего исключительного права. Товарный знак внесли по 12-му классу МКТУ, который охватывает автомобили (в том числе электромобили), а также запчасти, комплектующие и аксессуары.
Охрану прав на наименование закрепили за японским автопроизводителем до 18 марта 2035 года. Заявку на регистрацию подали ещё в марте 2025 года, а рассмотрение заняло ровно год.
При этом регистрационное обновление не означает возвращения продаж Toyota в России. Такие действия, как правило, нужны для защиты бренда от использования третьими лицами и сохранения прав на модельные названия.
