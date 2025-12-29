В Петербурге мужчина сбежал из зала суда перед вынесением приговора

29 декабря 2025, 20:33

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт-Петербурге объявили в розыск 36-летнего Сергея Байкова, который сбежал из зала суда перед оглашением приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городских судов.