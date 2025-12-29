В Петербурге мужчина сбежал из зала суда перед вынесением приговора
В Санкт-Петербурге объявили в розыск 36-летнего Сергея Байкова, который сбежал из зала суда перед оглашением приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Предварительно, мужчина покинул здание в тот момент, когда судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. В его отсутствие суд признал Байкова виновным по статье об уклонении от административного надзора и назначил наказание в виде семи месяцев колонии строгого режима.
После побега осужденного объявили в розыск. Известно, что ранее Байков неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его судили за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денежных знаков, побои и угрозы расправой. О том, как именно фигуранту удалось сбежать, информации нет.
Читайте также: