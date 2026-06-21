В России появится ГОСТ на каблуки

21 июня 2026, 14:27

В России введут ГОСТ на женские каблуки со 2 ноября

Фото: iStock/unomat

В России со 2 ноября 2026 года начнет действовать ГОСТ на прочность женских каблуков. Данные электронной базы Росстандарта приводит РИА Новости.