В России появится ГОСТ на каблуки
В России со 2 ноября 2026 года начнет действовать ГОСТ на прочность женских каблуков. Данные электронной базы Росстандарта приводит РИА Новости.
Согласно стандарту, обувь будут закреплять в специальной машине, фиксирующей «нос» неподвижно, а каблук постепенно потянут назад. Нагрузку доведут до 200 ньютонов — это в два-три раза выше той, что возникает при обычной ходьбе. Затем измерят, насколько каблук сместился относительно «носа».
На следующем этапе силу увеличат до 400 ньютонов, после чего проверят, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным. В конце испытания его продолжат тянуть вплоть до отрыва или разрушения обуви.
Так специалисты зафиксируют максимальную нагрузку, выдержанную креплением, и определят характер поломки: отрыв каблука, разрушение набойки или другое повреждение.
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