Врач назвала продукты для безопасного загара

21 июня 2026, 10:18

Дерматолог Арсеньева: морковь и тыква помогают загорать без ожогов

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Чтобы кожа не обгорала, а загорала, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е. Об этом рассказала завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева.