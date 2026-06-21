Врач назвала продукты для безопасного загара
Чтобы кожа не обгорала, а загорала, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е. Об этом рассказала завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, бета-каротин снижает чувствительность кожи к ультрафиолету, участвует в антиоксидантной защите и способствует выработке меланина, усиливая загар. Это вещество содержится в зелени, а также в овощах и фруктах желтого, оранжевого, красного и зеленого цветов: тыкве, кабачках, томатах, моркови, шпинате, капусте, абрикосах и персиках.
Специалист отметила, что прием бета-каротина желательно начинать за несколько недель до активного пребывания на солнце, а в сочетании с витаминами С и Е его защитный эффект может быть выше. Однако чрезмерное употребление вещества может вызвать каротинодермию — пожелтение кожи.
Врач также рекомендовала продукты с лютеином (желтые и зеленые овощи и фрукты), тиамином (соя, фасоль, шпинат) и витамином Е (миндаль, фундук, авокадо). Также Арсеньева напомнила, что наиболее безопасное время для загара — утренние часы до 11:00 и вечерние после 16:00. Даже с солнцезащитным кремом не стоит находиться под прямыми лучами более двух-трех часов в день.
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