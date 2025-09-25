В России появится новый дилерский центр с машинами из Китая
Антон Алиханов: Китайский Li Xiang откроет дилерский центр в РФ до конца года
Китайский автопроизводитель Li Xiang собирается открыть в России официальный дилерский центр до конца 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.
По его словам, запуск ожидается уже этой осенью.
«Наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать», — сказал чиновник.Ранее китайская Sinomach Auto объявила о намерении организовать официальный канал продаж Li Auto в России в IV квартале. Первые на рынке должны появиться модели Lixiang L6, L7 и L9, которые до этого поставлялись в РФ неофициально. По данным «Автостата», в стране реализовали 29,6 тысячи автомобилей Li Auto.
Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что в 2025 году по параллельному импорту в Россию чаще всего ввозили новые машины брендов Toyota и BMW. Третье место занял Geely (9,8%), в пятёрку еще вошли Mercedes‑Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).