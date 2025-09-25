В России появится новый дилерский центр с машинами из Китая

25 сентября 2025, 12:45

Антон Алиханов: Китайский Li Xiang откроет дилерский центр в РФ до конца года

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)

Китайский автопроизводитель Li Xiang собирается открыть в России официальный дилерский центр до конца 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.





По его словам, запуск ожидается уже этой осенью.





«Наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать», — сказал чиновник.

