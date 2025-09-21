Конструктор заявил о переходе России к полной автономии в авиастроении

21 сентября 2025, 17:57

Конструктор Иноземцев: Россия переходит к самостоятельному созданию самолетов

Россия близка к тому, чтобы самостоятельно производить и самолёты, и авиадвигатели. Об этом в интервью «России 1» заявил управляющий директор и главный конструктор АО «ОДК‑Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев.