Конструктор заявил о переходе России к полной автономии в авиастроении
Россия близка к тому, чтобы самостоятельно производить и самолёты, и авиадвигатели. Об этом в интервью «России 1» заявил управляющий директор и главный конструктор АО «ОДК‑Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев.
По его словам, даже США в этой сфере привлекают партнёров из Европы или Японии.
Ранее, в августе, сообщалось, что Россия предложила Китаю поставки авиационных двигателей, что могло бы помочь китайскому авиапрому снизить зависимость от американских технологий. По данным Sohu, в Китае эксплуатируются самолёты C909 (на 90 мест) и C919 (на 190 мест), обе модели сейчас используют двигатели американского производства, и в случае осложнений в отношениях между КНР и США их поставки могут оказаться под угрозой.
Перед этим стало известно, что «Белавиа» не сможет летать на Boeing в Россию после снятия санкций США.
Читайте также: