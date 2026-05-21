Юрист предупредила о фейковых видео с «госвыплатами», созданных с помощью ИИ
Председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова сообщила, что мошенники с помощью ИИ создают видео с официальными лицами и известными людьми и используют их для анонса мнимых выплат, лотерей и акций. Об этом пишет РИА Новости.
По словам юриста, злоумышленники применяют генеративный ИИ для создания материалов. Елена Богданова уточнила, что мошенники рассылают сообщения о якобы специальных выплатах семьям с детьми. Для оформления такой «помощи» человеку предлагают перейти в мессенджер или на поддельный сайт, похожий на портал «Госуслуги». На таком ресурсе у пользователя просят персональные данные и банковские реквизиты.
В целом специалисты советуют с осторожностью относиться к любым сообщениям о «срочных выплатах», «подарках от государства» и «уникальных акциях», особенно если в них содержатся ссылки на сторонние сайты или просьбы сообщить личные данные. Проверять подобную информацию рекомендуется только через официальные государственные ресурсы и ведомства.
