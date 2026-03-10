В России появится первое органическое манго
На российском рынке впервые появится органическое манго. Об этом заявили ТАСС в Роскачестве.
Компания Isis for food processing, которая входит в холдинг Sekem Holding и базируется в Египте, успешно прошла сертификацию органического производства по российскому стандарту в аккредитованной организации «Роскачество-Органик». Наличие сертификата подтверждает соблюдение египетским производителем всех требований российского законодательства к органической продукции, что дает право маркировать продукты как органические.
Как пояснили в «Роскачестве», при производстве органического манго строго соблюдаются принципы отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания. Сбор, сортировка и упаковка продукции исключают использование искусственных добавок, консервантов и генетической модификации, а также обеспечивают полную прослеживаемость продукции от дерева до прилавка, гарантируя её чистоту и натуральность.
Эксперты «Роскачества» провели контрольные мероприятия, включающие анализ документации и оценку условий производства в Египте. В результате проверки было подтверждено соответствие производства манго, а также специй, бобовых, масел, финиковых батончиков, чая и трав требованиям ГОСТа «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации».
Isis for food processing стала первой египетской компанией, производящей органическое манго, которая была внесена в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза РФ.
