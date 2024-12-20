В России появятся «бриксологи»

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Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что Казань вполне может стать кузницей «бриксологов» — местом формирования специалистов в области БРИКС. По ее словам, в регионе имеется вся необходимая инфраструктура, практики и кадровый потенциал.
«Прозвучало слово «бриксологи». Мы сегодня уже говорим о том, что БРИКС становится основой развития государств, выбирающих жизнь. Основой для научных и социологических исследований. Появляются люди, которые будут это изучать, делать выводы и выстраивать стратегии развития государств», — приводит «Татар-информ» слова Фазлеевой.Соответствующие обсуждения начались после визита в регион замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который отметил, что стране не хватает «бриксологов» и важно, что их будут готовить именно в столице Татарстана.
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