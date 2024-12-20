В России появятся «бриксологи»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что Казань вполне может стать кузницей «бриксологов» — местом формирования специалистов в области БРИКС. По ее словам, в регионе имеется вся необходимая инфраструктура, практики и кадровый потенциал.