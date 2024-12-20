Замглавы МИД РФ Рябков открыл первую в России аудиторию БРИКС

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время визита в Казань открыл первую в России аудиторию БРИКС. Торжественная церемония прошла в Казанском инновационном университете имени Тимирясова.
«То, что в этом уникальном учебном заведении настолько глубоко преподаватели, руководство и студенты погружены в тематику БРИКС — это мощнейший вклад в дело продвижения идей и подходов объединения», — сказал журналисту «Татар-информа» Сергей Рябков.Рябков добавил, что занимается БРИКС уже 15 лет — с 2009 года, а то, что он увидел в аудитории, говорит о высоком уровне понимания процессов формирования многополярного мира.
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