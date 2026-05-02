В России появятся передвижные аптеки
Президент России Владимир Путин подписал закон, в экспериментальном порядке разрешающий с 1 июня продажу лекарств в передвижных аптечных пунктах, но со строгими ограничениями. Соответствующий документ доступен на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом, передвижные аптечные пункты должны функционировать как структурные подразделения стационарных аптек и финансироваться за их счет. Им не разрешается обслуживать население в районах, где уже работают обычные аптеки. Решение о том, какие регионы примут участие в эксперименте, будет приниматься правительством на основе запросов от губернаторов.
В передвижных аптеках запрещено продавать медикаменты, требующие специальных условий хранения (ниже +15ºС), самостоятельно изготовленные препараты, иммунобиологические и радиофармацевтические средства, спиртосодержащие продукты с содержанием этанола более 25%, лекарства с сильнодействующими компонентами, наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры.
Эксперимент, одобренный президентом, начнется летом текущего года и продлится до июня 2029-го. По его завершении будет проведен анализ, насколько передвижные аптеки могут улучшить доступность лекарственных средств в небольших и отдаленных населенных пунктах. Теоретически каждая такая аптека способна обслуживать до 50 населенных пунктов.
