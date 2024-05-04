В России пожелали увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

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МЧС России хочет увеличить штрафы за нарушение обязательств по пожарной безопасности. Соответствующий законопроект уже подготовлен и опубликован на федеральном портале законопроектов.
«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», – сообщается в пояснительной записке.
Ведомство считает, что размер существующих административных штрафов должен быть увеличен. Также планируется ввести административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании систем автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений.
Ранее стало известно, что треть россиян безразлично относятся к пожарной безопасности в своих домах.
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Александр Климов