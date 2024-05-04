Подполье сообщило об ударах по поселку в Харьковской области

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Координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев сообщил, что по поселку Великий Бурлук в Харьковской области Украины был нанесен удар, передает РИА Новости.
«В Великом Бурлуке прилеты», — заявил подпольщик.
Он не уточнил, какие объекты подверглись ударам, каким типом оружия были нанесены удары и какие повреждения последовали.
Поселок Великий Бурлук находится в Купянском районе Харьковской области. Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Чугуевском районе региона в 22:19. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Ранее по всей Украине в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги.
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Александр Климов