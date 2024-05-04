Тушение пожара на заводе в Берлине прервано из-за токсичной воды

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В Берлине работы по тушению пожара на заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) были приостановлены из-за угрозы попадания токсичной воды в сточные воды. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.
Чтобы предотвратить попадание воды в канал Тельтов, были построены барьеры из мешков с песком. Вода, используемая для пожаротушения, откачивается и очищается специализированной компанией.
Пожар на заводе начался 3 мая. Причина возгорания пока не известна. Части немецкой столицы были окутаны ядовитым дымом. Пожар на заводе Diehl не повредил производственную линию зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых на Украину. Что касается последствий пожара, то источники журнала Der Spiegel также заявили, что ущерб не повлияет на сроки поставок Германии на Украину.
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Александр Климов