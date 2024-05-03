В Венгрии раскрыли условие переговоров по Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность мирных переговоров по украинскому конфликту, передает французский телеканал LCI.
Сийярто подчеркнул, что условием переговоров по Украине является участие всех сторон конфликта.
Глава МИД Венгрии добавил, что Китай поддерживает мирную инициативу. По его словам, Венгрия поддерживает любое предложение, способствующее урегулированию конфликта.
Ранее Сийярто заявил, что западноевропейские политики одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков, которые говорили о размещении европейских войск на Украине и возможности ядерного конфликта.
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«Мирная конференция, любые мирные переговоры могут принести пользу только при одном условии: при участии всех затронутых сторон. Наше предложение заключается в том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», – заявил он.
Глава МИД Венгрии добавил, что Китай поддерживает мирную инициативу. По его словам, Венгрия поддерживает любое предложение, способствующее урегулированию конфликта.
Ранее Сийярто заявил, что западноевропейские политики одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков, которые говорили о размещении европейских войск на Украине и возможности ядерного конфликта.
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Александр Климов