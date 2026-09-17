В России предложили не включать выходные в календарные дни отпуска

17 сентября 2026, 17:12

Депутаты ГД предложили не включать выходные в календарные дни отпуска

Фото: istockphoto/ANGHI

Депутаты Госдумы выступили с инициативой, согласно которой выходные дни предлагается не включать в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса.





В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделенным на части, обязательным условием является то, что одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению депутатов, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче.





«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — сказано в пояснительной записке.



«В законопроекте содержатся обязательные требования, оценка соблюдения которых будет осуществляться в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в связи с чем в соответствии с ФЗ от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в РФ" срок вступления его в силу установлен на 1 марта 2027 года», — говорится в пояснительной записке.