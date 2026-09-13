«Спорить не о чем»: депутат согласилась с советом Лебедева расставаться по СМС, но с одной оговоркой

13 сентября 2026, 13:27

Депутат Горячева призвала не прислушиваться к советам Лебедева по отношениям

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Депутат Госдумы Ксения Горячева призвала россиян не прислушиваться к советам дизайнера и блогера Артемия Лебедева о семье и отношениях. Об этом стало известно 13 сентября.





Поводом для ее комментария стало новое интервью Лебедева журналисту Карену Адамяну. В нем дизайнер заявил, что с партнером можно расстаться, выкинув его как старый засохший кусок колбасы. По его словам, существуют отношения, которые засыхают, и тогда партнера «не жалко выкинуть». Кроме того, Лебедев рассказал, что бросал девушек по СМС, и посоветовал другим мужчинам поступать так же.



Парламентарий подчеркнула: она не уверена, что Артемий Лебедев — тот человек, к которому стоит идти за советом о семье и отношениях, пишет «Газета.Ru». По ее словам, с тем отношением к женщинам, что он транслирует, неудивительно, что у самого Лебедева построить крепкую семью пока не очень получается. Горячева также прокомментировала совет расставаться по СМС. По ее мнению, такие рекомендации подойдут лишь тем, кто не стремится к построению счастливых отношений.





«Расстаться по СМС после долгих и глубоких отношений — вариант рабочий. Особенно если ты трус и не готов выдержать сложный разговор с человеком, с которым прожил часть жизни. Тут даже спорить не о чем. Поэтому прислушиваться к Лебедеву вполне можно. Если глубокие, счастливые и уважительные отношения в ваши жизненные планы не входят, его советы могут отлично подойти», — резюмировала спикер.