В России предложили обязать школьников посещать секции

29 августа 2025, 11:40

Фото: iStock/Drazen Zigic

В России школьников предложили обязать посещать дополнительные секции. С такой инициативой выступил руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Андрей Коченов.





В своей беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что ребенку можно дать выбор секции в зависимости от интересов и медицинских предписаний. При этом занятость ребенка должна чередоваться с умственной и физической. Последний случай зависит от медицинских предписаний, по которым школьнику и вовсе может быть запрещено заниматься спортом.





«Это также позволит ограничить время использования интернета. Запретить ребенку находиться в интернете невозможно. Это почти утопия. А вот если подростка чем-то интересным занять, он и сам не захочет сидеть вместо этого в телефоне», — сказал Коченов.