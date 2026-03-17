В России предложили ограничить интернет малолетним по ночам
Нужно проработать законопроект о введении временных ночных ограничений на доступ несовершеннолетних к интернету.
С такой инициативой на форуме «Единой России» «Есть результат», где собирали предложения для включения в народную программу партии, выступил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Информацию дает «Татар-информ».
По его словам, следует законодательно установить временные рамки, в которые детям и подросткам будет закрыт доступ к сети в ночные часы. Кроме того, Кадыров подчеркнул важность развития отечественных видеоигр для детской и подростковой аудитории, а также необходимости регулирования этой сферы.
Разработку таких проектов уже начали обсуждать совместно с университетом Иннополис, однако, как отметил министр, параллельно требуется нормативное регулирование создания и распространения видеоигр.
