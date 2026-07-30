Врач назвал возможные причины развития панкреатита у детей

30 июля 2026, 18:29

Врач Теплов: причиной панкреатита у детей может быть травма поджелудочной железы

Фото: iStock/SeventyFour

Панкреатит у детей чаще всего развивается не самостоятельно, а на фоне конкретных причин, среди которых травмы поджелудочной железы, генетические мутации и врожденные аномалии. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской хирургии имени академика Ю. Ф. Исакова ИМД Пироговского университета Вадим Теплов.