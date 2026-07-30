Врач назвал возможные причины развития панкреатита у детей
Панкреатит у детей чаще всего развивается не самостоятельно, а на фоне конкретных причин, среди которых травмы поджелудочной железы, генетические мутации и врожденные аномалии. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской хирургии имени академика Ю. Ф. Исакова ИМД Пироговского университета Вадим Теплов.
По словам специалиста, панкреатит представляет собой воспаление тканей поджелудочной железы — органа, отвечающего за выработку пищеварительных ферментов и гормонов, регулирующих углеводный обмен. Одной из причин заболевания могут стать мутации в генах, которые приводят к неправильной активации ферментов или развитию фиброза.
Еще одним фактором риска врач назвал травмы поджелудочной железы. В качестве примера он привел удар о руль велосипеда, который способен вызвать не только воспалительный процесс, но и серьезное повреждение органа, требующее экстренного хирургического вмешательства.
Кроме того, Теплов отметил, что врожденные аномалии могут нарушать отток панкреатического сока, из-за чего повышается давление в выводном протоке. При длительном течении заболевания, добавил он, внутри протоков могут формироваться камни, что ухудшает состояние ребенка.
При этом врач подчеркнул, что истинный панкреатит у детей встречается достаточно редко. Он пояснил, что выявленные на УЗИ диффузные изменения поджелудочной железы или незначительное повышение уровня амилазы в крови сами по себе не свидетельствуют о наличии заболевания, поскольку подобные изменения могут возникать даже при обычной ОРВИ. В таких случаях специалист рекомендовал обратиться к гастроэнтерологу для дополнительного обследования и уточнения диагноза.
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