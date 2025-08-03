Спасатели вытащили кота, на неделю застрявшего в стене набережной в Петербурге
Спасатели вытащили черно-белого кота, который застрял в стене набережной Петербурга. Об этом сообщили в местной волонтерской организации «Кошкиспас».
Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки. Животное не могло выбраться из ловушки около семи дней.
Специалисты осмотрели кота, после чего зафиксировали повреждение лапы. Вскоре его передадут на передержку.
В дальнейшем волонтеры будут решать вопрос, где кот будет жить.
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