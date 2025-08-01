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Гостей Зарайского кремля ждёт арт-выходной «Праздник Изразца»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории Зарайского кремля 9 августа проведут традиционный «Праздник Изразца». Арт-выходной объединит современных художников и неравнодушных к искусству людей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



«В программе праздника – показ мод под открытым небом, причём моделями станут гости. Также в Зарайском кремле откроется выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». В сумерках керамические и стеклянные экспонаты будут подсвечивать огнями. Свои работы на выставку привезут художники Абрамцева, Гжели, Рязани, Скопина и Москвы», – рассказали в ведомстве.
Выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» в Богоявленской башне и «Искусство в поиске. Цвет и форма» в здании Присутственных мест в этот день можно будет посетить бесплатно. А в выставочном зале проекта «Искусство в поиске. Цвет и форма» устроят квест.

В образовательной части праздника археолог Тимур Галкин расскажет о находках изразцов в культурном слое Зарайска и Коломны. А художники Елена Мач и Евгений Леонов поведают о воссозданном керамическом декоре православного храма в Вичуге. Мастер-классы познакомят посетителей с гончарным делом и керамическим искусством.

В музыкальной программе – выступление струнного квинтета MUSICUS и концерт собирательницы и исполнительницы русских народных песен Таисии Краснопевцевой.


Лора Луганская

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