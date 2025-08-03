На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат
На Украине бригада скорой помощи не поехала на вызов в военкомат
На Украине бригада скорой помощи отказалась приехать на вызов в территориальный центр комплектования (ТЦК), сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.
Инцидент произошёл в городе Боярка Киевской области. По данным издания, адвокат одного из мобилизованных, которого удерживали в здании ТЦК, вызвал медиков.
Однако прибывать на место они отказались, пояснив, что могут не получить разрешение на въезд на территорию военкомата.
Медики добавили, что смогут приехать только в случае, если вызов поступит непосредственно от сотрудников ТЦК.
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