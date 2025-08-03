На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат

03 августа 2025, 14:31

На Украине бригада скорой помощи не поехала на вызов в военкомат

Фото: Istock/AndreyPopov

На Украине бригада скорой помощи отказалась приехать на вызов в территориальный центр комплектования (ТЦК), сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.