«За день пришло более 25 тысяч жалоб»: Мизулина пообещала связаться с Роскомнадзором из-за блокировки популярной игры Roblox
Мизулина пообещала направить в Роскомнадзор письма с жалобами на блокировку Roblox
Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию с блокировкой популярной игры Roblox на территории РФ. В своем Telegram-канале она рассказала, что за день получила более 25 тысяч жалоб от пользователей по вопросу ограничения доступа к игре.
Мизулина подчеркнула, что понимает и разделяет обеспокоенность многих людей сложившейся ситуацией. Глава «Лиги безопасного интернета» напомнила, что ни она лично, ни ее организация не принимали участия в принятии решений по ограничению тех или иных приложений на территории РФ.
В ГД оценили ограничение доступа к игре Roblox в России
«Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор», — добавила Мизулина.Поздним вечером 4 декабря она пообещала собрать все поступившие жалобы, содержащие факты и аргументы, и направить их в Роскомнадзор для рассмотрения.
Желающие направить Мизулиной свои письма по этой теме всё ещё могут это сделать. Обращения нужно отправлять «в предложку» её Telegram-канала.