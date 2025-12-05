«За день пришло более 25 тысяч жалоб»: Мизулина пообещала связаться с Роскомнадзором из-за блокировки популярной игры Roblox

05 декабря 2025, 00:27

Мизулина пообещала направить в Роскомнадзор письма с жалобами на блокировку Roblox

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию с блокировкой популярной игры Roblox на территории РФ. В своем Telegram-канале она рассказала, что за день получила более 25 тысяч жалоб от пользователей по вопросу ограничения доступа к игре.





Мизулина подчеркнула, что понимает и разделяет обеспокоенность многих людей сложившейся ситуацией. Глава «Лиги безопасного интернета» напомнила, что ни она лично, ни ее организация не принимали участия в принятии решений по ограничению тех или иных приложений на территории РФ.





В ГД оценили ограничение доступа к игре Roblox в России

«Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор», — добавила Мизулина.