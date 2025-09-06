В России предложили продвигать образ Арктики через VR-технологии

06 сентября 2025, 19:24

Образ Арктики в России будут продвигать через сериалы и VR-технологии

Видео: News Media Holding

Современные мультимедийные форматы — от сериалов до VR-проектов и интерактивных развлекательных продуктов — способны продвигать образ Арктики как национальной идеи и привлекать молодёжь. Такой вывод озвучили участники сессии ВЭФ «Арктика: информационная политика».