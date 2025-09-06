В России предложили продвигать образ Арктики через VR-технологии
Современные мультимедийные форматы — от сериалов до VR-проектов и интерактивных развлекательных продуктов — способны продвигать образ Арктики как национальной идеи и привлекать молодёжь. Такой вывод озвучили участники сессии ВЭФ «Арктика: информационная политика».
По словам генерального директора объединённой редакции Life и Shot (News Media Holding) Дениса Арапова, важно общаться с молодёжной аудиторией на её языке. За последние полтора года интерес к арктической теме на их платформах вырос примерно на 30%, что, по его мнению, свидетельствует о том, что Арктика перестаёт быть нишевой темой и выходит на уровень национального тренда в медиапотреблении. Чтобы сделать Арктику точкой притяжения для молодёжи и частью повседневной жизни, необходимо совместное участие бизнеса, общественных институтов и СМИ.
Писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Денис Цыпкин считает, что повысить привлекательность региона помогут качественные сериалы. Молодёжь всё больше познаёт мир через телевизионные и стриминговые проекты — примеры фильмов о Москве и Петербурге показывали рост туристического интереса после выхода таких картин. По мнению Цыпкина, в России есть запрос на новые направления: люди устали от традиционных туристических точек вроде Алтая и даже Дальнего Востока и ищут более экзотические приключения. Арктика, по его словам, — максимально дикое и уникальное пространство, сравнимое по впечатлению с полётом на Марс.
Модератор сессии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, добавила, что исследования фиксируют высокий интерес к Арктике: 76% опрошенных россиян хотели бы знать о ней больше.
