Борьба за Арктику: политолог объяснил, почему Трамп хочет сотрудничать с Россией

Политолог Перенджиев: Трамп рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике

президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС могут быть частью стратегии Соединённых Штатов по достижению соглашения с Россией по арктическим ресурсам. Такое мнение в беседе с изданием «Татар-информ» высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.





Эксперт подверг сомнению искренность заявлений представителей Запада и Зеленского, прозвучавших в Белом доме. Также он отметил положительный момент встречи: Трамп и лидеры ЕС стали вникать в суть украинского конфликта, стали учитывать мнение России.



Как считает Перенджиев, сам украинский кризис создавался как плацдарм для борьбы за арктические ресурсы. Политолог предположил, что американский президент рассматривает возможность сотрудничества с Москвой в Арктике.

«Трампу стал интересен вопрос о сотрудничестве с Россией в Арктике. <...> Дональд [Трамп], видимо, решил: «Ну её, эту Украину, русские в основном уже всё взяли под контроль: и литий, и редкоземельные металлы, а вот в Арктике всё есть: и литий, и другие металлы, и нефть, и газ, и даже рыбы полно»», — сказал Перенджиев.