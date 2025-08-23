Путин: Россия и США обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске
Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
По словам главы РФ, российские компании, включая «Новатэк», специализирующуюся на сжижении природного газа, начали сотрудничать с европейскими и азиатскими партнерами в Арктической зоне.
Путин подчеркнул, что уникальные технологии, применяемые нашей страной для освоения Арктики, отсутствуют у других государств мира и вызывают интерес у международных партнеров, включая США.
Напомним, 15 августа состоялась первая за шесть лет полноценная встреча президентов России и США на Аляске. На саммите обсуждались вопросы стратегической стабильности, урегулирования конфликта на Украине и восстановления двусторонних отношений.
