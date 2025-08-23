Путин: Россия и США обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

23 августа 2025, 07:41

Фото: iStock/Sven Loeffler

Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.