Подмосковье выделит 900 млн рублей на жильё для молодых семей в 2026 году

18 ноября 2025, 10:05

В 2026 году в Подмосковье планируют выделить свыше 900 миллионов рублей на обеспечение жильём молодых семей. Программа работает в регионе с 2007 года и помогает улучшить жилищные условия с помощью соцвыплат — их можно использовать для покупки квартиры или строительства собственного дома, рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.





Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в период с 2026 по 2028 г. поддержку получат 739 молодых семей.





«Данная программа — это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она даёт молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 миллионов рублей», — пояснил парламентарий.

молодые семьи РФ без детей или с одним ребёнком и более;

молодые семьи, где один из супругов — иностранец, но есть дети;

неполные многодетные семьи с одним родителем — гражданином РФ.

Не менее 30% расчётной стоимости жилья — для семей без детей.

Не менее 35% — для семей с детьми и неполных молодых семей.

покупки квартиры;

строительства дома;

первоначального взноса по ипотеке;

договора участия в долевом строительстве (через счёт эскроу);

приобретения жилья эконом-класса на первичном рынке;

последнего платежа по первому взносу при покупке жилья;

погашения основного долга и процентов по ипотеке, если семья уже стояла на учёте как нуждающаяся.