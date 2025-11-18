Достижения.рф

Подмосковье выделит 900 млн рублей на жильё для молодых семей в 2026 году

оригинал Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov

В 2026 году в Подмосковье планируют выделить свыше 900 миллионов рублей на обеспечение жильём молодых семей. Программа работает в регионе с 2007 года и помогает улучшить жилищные условия с помощью соцвыплат — их можно использовать для покупки квартиры или строительства собственного дома, рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.



Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в период с 2026 по 2028 г. поддержку получат 739 молодых семей.

«Данная программа — это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она даёт молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 миллионов рублей», — пояснил парламентарий.

Чтобы получить выплату, необходимо: собрать документы, встать на учёт как нуждающиеся в жилье, подать заявку, а затем получить сертификат на субсидию.

​Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov
Для кого?

В программу входят:
  • молодые семьи РФ без детей или с одним ребёнком и более;
  • молодые семьи, где один из супругов — иностранец, но есть дети;
  • неполные многодетные семьи с одним родителем — гражданином РФ.

Условия участия простые: обоим супругам или родителю в неполной семье должно быть не более 35 лет, семью должны признать нуждающейся в жилье, и она должна проживать на территории Московской области. Необходимо подтвердить уровень доходов, чтобы оплатить часть стоимости жилья сверх субсидии, и дать согласие на обработку персональных данных.

Какие выплаты предусмотрены?

  • Не менее 30% расчётной стоимости жилья — для семей без детей.
  • Не менее 35% — для семей с детьми и неполных молодых семей.
​Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov
На что можно потратить субсидию?

Выплату можно использовать для:
  • покупки квартиры;
  • строительства дома;
  • первоначального взноса по ипотеке;
  • договора участия в долевом строительстве (через счёт эскроу);
  • приобретения жилья эконом-класса на первичном рынке;
  • последнего платежа по первому взносу при покупке жилья;
  • погашения основного долга и процентов по ипотеке, если семья уже стояла на учёте как нуждающаяся.

Где можно подать заявление?

Подать заявку можно:
  • в уполномоченный орган местного самоуправления;
  • в МФЦ по месту жительства;
  • через личный кабинет на регпортале.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0