Подмосковье выделит 900 млн рублей на жильё для молодых семей в 2026 году
В 2026 году в Подмосковье планируют выделить свыше 900 миллионов рублей на обеспечение жильём молодых семей. Программа работает в регионе с 2007 года и помогает улучшить жилищные условия с помощью соцвыплат — их можно использовать для покупки квартиры или строительства собственного дома, рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в период с 2026 по 2028 г. поддержку получат 739 молодых семей.
«Данная программа — это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она даёт молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 миллионов рублей», — пояснил парламентарий.
Чтобы получить выплату, необходимо: собрать документы, встать на учёт как нуждающиеся в жилье, подать заявку, а затем получить сертификат на субсидию.
Для кого?
В программу входят:
- молодые семьи РФ без детей или с одним ребёнком и более;
- молодые семьи, где один из супругов — иностранец, но есть дети;
- неполные многодетные семьи с одним родителем — гражданином РФ.
Условия участия простые: обоим супругам или родителю в неполной семье должно быть не более 35 лет, семью должны признать нуждающейся в жилье, и она должна проживать на территории Московской области. Необходимо подтвердить уровень доходов, чтобы оплатить часть стоимости жилья сверх субсидии, и дать согласие на обработку персональных данных.
Какие выплаты предусмотрены?
- Не менее 30% расчётной стоимости жилья — для семей без детей.
- Не менее 35% — для семей с детьми и неполных молодых семей.
Выплату можно использовать для:
- покупки квартиры;
- строительства дома;
- первоначального взноса по ипотеке;
- договора участия в долевом строительстве (через счёт эскроу);
- приобретения жилья эконом-класса на первичном рынке;
- последнего платежа по первому взносу при покупке жилья;
- погашения основного долга и процентов по ипотеке, если семья уже стояла на учёте как нуждающаяся.
Где можно подать заявление?
Подать заявку можно:
- в уполномоченный орган местного самоуправления;
- в МФЦ по месту жительства;
- через личный кабинет на регпортале.