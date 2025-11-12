Многодетная жительница Подмосковья родила шестого ребёнка в Подольском роддоме

12 ноября 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

35-летняя жительница Подмосковья Алёна Сбойчакова в шестой раз стала мамой. Девочка появилась на свет в день Подольском роддоме, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Малышку назвали Анной. Её рост составил 50 сантиметров, а вес – три килограмма 100 граммов. В семье это уже четвёртая девочка. Шестеро детей Сбойчаковой родились в том же роддоме. Старший сын Андрей, которому сейчас 15 лет, средние дети Татьяна, Виктория, Дмитрий, Юлия и новорождённая Анна появились на свет под контролем подольских врачей.

«Все становится лучше с каждым годом – отдельные родовые боксы, комфортные палаты, улыбчивый персонал. Даже процесс родов сильно отличается. Роды прошли быстро и легко благодаря профессионализму медиков. Их поддержка и понятные объяснения сделали всё максимально комфортным. Я попала в надёжные руки», – сказала женщина.