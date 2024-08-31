Ректор МГУ назвал проходной балл для поступления на бюджет

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Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что средний результат ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетную основу достиг 86,10 балла. Его слова приводит РИА Новости.
По словам в ректора, в МГУ на некоторых факультетах имеется отсечка по среднему баллу ЕГЭ, который должен быть не ниже некоторой величины.
Уточняется, что в прошлом году средний балл ЕГЭ для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу составлял 84,94, а в 2022 году — 86,38 балла.
Ранее сообщалось, что семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — отметил Садовничий.
Уточняется, что в прошлом году средний балл ЕГЭ для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу составлял 84,94, а в 2022 году — 86,38 балла.
Ранее сообщалось, что семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова