В России предложили штрафовать за рассылку нежелательных интимных фотографий
В Госдуме предложили штрафовать россиян за рассылку нежелательных интимных фотографий. С соответствующей инициативой к министру юстиции Константину Чуйченко обратилась группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передает ТАСС.
Авторы законопроекта обратили внимание на случаи, когда женщины сталкиваются с распространением интимных изображений не только в социальных сетях, но и в общественных местах, таких как метро. В подобных ситуациях злоумышленники используют беспроводную связь для передачи фотографий на телефоны окружающих.
Однако россиянки редко обращаются в правоохранительные органы, полагая, что уголовное преследование будет чрезмерной мерой или не веря в возможность наказания отправителя. В связи с этим в Госдуме предложили устранить правовой пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях новый состав правонарушения, предусматривающий ответственность за отправку гражданину без его согласия интимных изображений, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
