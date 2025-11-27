В России предложили штрафовать за рассылку нежелательных интимных фотографий

27 ноября 2025, 15:52

ТАСС: в Госдуме предложили ввести штрафы за рассылку нежелательных интимных фото

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Госдуме предложили штрафовать россиян за рассылку нежелательных интимных фотографий. С соответствующей инициативой к министру юстиции Константину Чуйченко обратилась группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передает ТАСС.