В России предложили снять мораторий на смертную казнь педофилов и террористов

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Общественное движение «Ветераны России» требует снятия моратория на смертную казнь педофилов и террористов. Об этом председатель движения Резяпов сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соответствующие обращения были направлены руководителям фракций Госдумы, в Совет Федерации, Конституционный суд и администрацию президента.
Поводом для такого предложения послужило задержание в Москве уроженца Узбекистана, которого обвиняют в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней.
Резяпов подчеркнул, что снятие моратория на смертную казнь для таких лиц является не просто наказанием, а важнейшим вопросом национальной безопасности.
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Поводом для такого предложения послужило задержание в Москве уроженца Узбекистана, которого обвиняют в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней.
Резяпов подчеркнул, что снятие моратория на смертную казнь для таких лиц является не просто наказанием, а важнейшим вопросом национальной безопасности.
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Анастасия Чинкова