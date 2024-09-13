Бастрыкин отреагировал на приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела в отношении мигранта, который изнасиловал несовершеннолетней дочь бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что таким образом председатель СКР отреагировал на сообщения о слишком мягком приговоре фигуранту.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. доложить о результатах расследования уголовного дела, а также по доводам публикации», — указано в сообщении.В ведомстве пояснили, что все произошло в 2023 году в Челябинске, когда приезжий надругался над малолетней дочкой участника СВО. Областной следственный комитет тогда возбудил и расследовал уголовное дело по статье об изнасиловании.
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