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Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку

13 сентября 2024, 13:24
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщается в решении суда.
Отмечается, что инцидент произошёл в августе прошлого года. Уроженец Таджикистана вечером подвозил 16-летнюю девушку. Во время поездки он оказывал ей знаки внимания, после чего предложил поехать к нему. Когда девушка отказалась, он силой затащил её к себе домой и дважды изнасиловал. После этого он довёз пострадавшую до дома.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина не признал свою вину.



В мае 2024 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор таксисту. Его признали виновным и приговорили к восьми годам тюрьмы.

Однако недавно Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию мигранта, после чего значительно смягчил наказание. В частности, действия мужчины были переквалифицированы на статью об изнасиловании.

Поясняется, что изнасилование несовершенной признаётся только в том случае, если насильник знал или допускал по внешнему виду и поведению, что потерпевшая не достигла 18-летнего возраста.

В результате мигранту назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года вместе восьми с отбыванием наказания в колонии общего, а не строгого режима.

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#суд
#мигрант
#приговор
#изнасилование
Полицейские поймали двух жителей Подмосковья, обокравших ювелирный магазин
13 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/rep0rter

Двух жителей Московской области 23 и 28 лет, подозреваемых в краже товаров из ювелирного магазина, задержали полицейские Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины ночью отжали окно подсобки ювелирного магазина, один из них проник в помещение, собрал в сумку ювелирные украшения с прилавков и передал сумку сообщнику. Затем оба злоумышленника скрылись. Общая сумма ущерба составила 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали по их месту жительства. Мужчины рассказали, что часть украденного сдали в ломбард в Москве, часть — в скупку в Туле, а вырученные деньги потратили. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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#пушкинский округ
#кража
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#полиция
#мвд московской области
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Подтверждена причастность украинки к убийству Дарьи Дугиной
ТАСС: свидетели подтвердили причастность Вовк* и Цыганенко к смерти Дугиной
13 сентября 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Гражданка Украины Наталья Вовк* и её соотечественник Богдан Цыганенко причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, подтвердили свидетели, слова которых приводит ТАСС.
Отмечается, что Вовк* ранее служила в рядах ВСУ. Об её причастности к преступлению указывают показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, а также материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности.

Причастность Цыганенко к убийству Дугиной доказала ФСБ. За месяц до убийства, 30 июля, он прилетел в Москву из Эстонию. А покинул Россию за день до совершения убийства.

Напомним, что 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля погибла дочь Александра Дугина, философа и общественного деятеля. По заключению ФСБ России, операция была спланирована украинскими спецслужбами.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов
#убийство
#россия
#украина
#операция
#фсб
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В России мальчику с разорванными внутренними органами отказали в госпитализации
13 сентября 2024, 12:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Красноярском крае несовершеннолетнему мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Об этом пишет издание «Взгляд Инфо».
Мать ребёнка рассказала, что её 9-летний сын упал с велосипеда. Он сильно ударился животом о руль. Женщина сразу же вызвала скорую, однако врачи не приехали, посоветовав просто принять обезболивающее.

На следующий день мать снова вызвала скорую, поскольку ребёнку становилось хуже. Тогда мальчика доставили в стационар на вертолёте санавиации. Ребёнок находился в состоянии искусственной комы. У него диагностировали повреждения внутренних органов и сильную кровопотерю.

Медики проявили халатность, поэтому компетентные органы намерены провести расследование по факту произошедшего.

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#красноярский край
#ребёнок
#госпитализация
#врачи
#расследование
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Суд одобрил изъятие оружия у атаковавшего Брянскую область главы РДК* Капустина**
Суд одобрил изъятие оружия у главы РДК* Капустина**
13 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/Zolnierek

Перовский суд Москвы разрешил Росгвардии изъять и уничтожить огнестрельное оружие руководителя «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина**. Об этом говорится в тексте решения суда, который приводит ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о пистолете Streamer и ружье Mossberg-500 12/76, которые будут утилизированы в порядке, установленном Федеральной службой войск нацгвардии России.

В тексте суда также указывается что ещё до отъезда из России подсудимый хранил дома травматический пистолет и гладкоствольное ружье. При этом срок разрешения его использования истекал в 2021 году, а Капустин* нарушал правила хранения оружия.

В ноябре 2023 года Капустина* приговорили к пожизненному заключению по статьям Уголовного кодекса России о госизмене, попытке совершения теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества и прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Он был объявлен в международный розыск.

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*запрещённая в России террористическая организация
**внесён в перечень лиц, причастных к экстремисткой деятельности или террору
#суд
#оружие
#росгвардия
#рдк*
#брянская область
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Похоронил жену и стал приставать к школьницам: под Коломной задержали 88-летнего пенсионера
«МК»: 88-летнего пенсионера задержали за развратные действия со школьницами
13 сентября 2024, 11:26

Фото: iStock/Rafa Jodar

Под Коломной задержали 88-летнего пенсионера за развратные действия в отношении двух школьниц, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «МК». Отмечается, что девочкам было 14 и 15 лет.
По данным издания, все произошло 22 августа в селе Сергиевское, когда старик пригласил к себе домой двух девочек и начал говорить с ними на интимные темы, а после совершать в их отношении сексуальные действия. Одной из школьниц удалось заснять происходящее на камеру, что и стало основной уликой.

По словам пенсионера, он недавно похоронил жену и потому не считает свое поведением преступным.

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#пенсионер
#дети
#школьники
#коломна
#уголовное дело
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Стала известна сумма на счетах экс-замминистра обороны Попова
СК: у экс-замминистра обороны Попова нашли более 30 млн рублей, счета арестованы
13 сентября 2024, 11:17

Фото: iStock/ultramarine5

На счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, нашли более 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, на счета уже наложен арест.
«Следователями Главного военного следственного управления СК РФ в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — пояснила Петренко.
Она добавила, что арест наложили и на имущество других фигурантов уголовного дела — начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, после чего итоговая сумма арестованных активов уже превысила 60 миллионов рублей.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.

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#имущество
#следствие
#патриот
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#развитие
#минобороны
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Петербуржец умер после смертельного укуса прохожего
«Mash на Мойке»: петербуржец умер от воспаления после укуса прохожего
13 сентября 2024, 10:56

Фото: istockphoto/sudok1

51-летний петербуржец умер в больнице после укуса прохожего, который спровоцировал некротизирующую инфекцию и острое воспаление. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что мужчина получил травму, когда показал нападавшему средний палец.
По данным издания, история началась у детского сада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда мужчину возмутили действия случайного прохожего. Он решил показать ему средний палец, но тот в ответ набросился и вцепился в палец зубами.

Сначала петербуржец не обращал внимания на укус, но через две недели ему стало совсем плохо, пришлось обратиться к врачам. В больнице ему диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке, после чего отправили на срочную операцию. Во время нее покусанный мужчина скончался.

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#история
#мужчина
#санкт-петербург
#нападение
#больница
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ФСБ: директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для подрывной работы в РФ
13 сентября 2024, 09:22

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала СВО превратили в спецслужбу для разведывательно-подрывной работы против России. Об этом сообщает ФСБ РФ со ссылкой на полученные документы. После этого российский МИД прекратил аккредитацию шести британских дипломатов, посылаемых в Москву по линии директората, говорится в сообщении.
«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — указано в заявлении ФСБ.
В ведомстве добавили, что и дальше будут добиваться прекращения аккредитации дипломатов, которые окажутся причастны к подрывной деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Визит силовиков к коллегам-правоохранителям закончился задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#фсб
#мид
#документы
#сотрудники
#сво
#великобритания
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В Раменском потушили лесной пожар и нашли виновных в поджоге
13 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в Малаховском участковом лесничестве — в трёх километрах от деревни Копнино Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание удалось заметить благодаря системе видеомониторинга. Первоначально площадь пожара составляла 0,2 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,25 гектара. В тушении было задействовано десять лесных пожарных и четыре единицы техники. Ликвидация пожара заняла четыре с половиной часа», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по происшествию направлены в надзорные органы.

В областном Комлесхозе напомнили, что действия, приведшие к лесному пожару, караются крупными штрафами. Для физических лиц сумма штрафа составляет до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лесные пожары
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#раменский городской округ
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