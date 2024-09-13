Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку

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Челябинский областной суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщается в решении суда.
Отмечается, что инцидент произошёл в августе прошлого года. Уроженец Таджикистана вечером подвозил 16-летнюю девушку. Во время поездки он оказывал ей знаки внимания, после чего предложил поехать к нему. Когда девушка отказалась, он силой затащил её к себе домой и дважды изнасиловал. После этого он довёз пострадавшую до дома.
По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина не признал свою вину.
В мае 2024 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор таксисту. Его признали виновным и приговорили к восьми годам тюрьмы.
Однако недавно Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию мигранта, после чего значительно смягчил наказание. В частности, действия мужчины были переквалифицированы на статью об изнасиловании.
Поясняется, что изнасилование несовершенной признаётся только в том случае, если насильник знал или допускал по внешнему виду и поведению, что потерпевшая не достигла 18-летнего возраста.
В результате мигранту назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года вместе восьми с отбыванием наказания в колонии общего, а не строгого режима.
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По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина не признал свою вину.
В мае 2024 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор таксисту. Его признали виновным и приговорили к восьми годам тюрьмы.
Однако недавно Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию мигранта, после чего значительно смягчил наказание. В частности, действия мужчины были переквалифицированы на статью об изнасиловании.
Поясняется, что изнасилование несовершенной признаётся только в том случае, если насильник знал или допускал по внешнему виду и поведению, что потерпевшая не достигла 18-летнего возраста.
В результате мигранту назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года вместе восьми с отбыванием наказания в колонии общего, а не строгого режима.
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Анастасия Чинкова