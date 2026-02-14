Названо самое счастливое в любви поколение
Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены своей личной жизнью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование международной компании Ipsos.
Примерно 65% миллениалов выразили удовлетворение своей личной и сексуальной жизнью. Среди поколения X этот показатель составляет около 59–60%, у поколения Z — 57%, а у беби-бумеров — 55%.
При этом процент респондентов, чувствующих себя любимыми, оказался примерно одинаковым во всех возрастных группах. Например, 79% беби-бумеров, 77% миллениалов и 76% представителей поколения Z считают себя любимыми. Наименьший показатель был зафиксирован среди поколения X: 75% опрошенных отметили, что чувствуют себя любимыми. В опросе приняли участие около 24 тысяч человек из 29 разных стран.
