Названо самое счастливое в любви поколение

14 февраля 2026, 09:39

РИА Новости: самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены своей личной жизнью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование международной компании Ipsos.