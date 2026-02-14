Нарколог предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм

14 февраля 2026, 12:18

Нарколог Тюрин: Отказ от алкоголя на месяц не всегда поможет выявить алкоголизм

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин оценил эффективность популярного теста на алкоголизм, суть которого заключается в том, что человек на месяц отказывается от алкоголя и считает, что проблем нет, если ему удалось не употреблять спиртное в течение этого срока. Об этом методе врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».





По словам медика, такой тест на трезвость может создать иллюзию безопасности и даже усугубить проблему. Тюрин отметил, что те, кто успешно проходит тест, могут использовать его результаты как оправдание для продолжения употребления алкоголя. Более того, многие люди, воздерживаясь от спиртного в течение месяца, после этого могут начать пить значительно больше.



Нарколог подчеркнул, что главным симптомом алкоголизма является неспособность отказаться от алкоголя в ситуациях, когда это необходимо, например, перед работой или при ухудшении здоровья.





«Не обманывайте себя временными тестами. Прислушайтесь к тому, как алкоголь влияет на вашу жизнь в целом. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с наркологом», — посоветовал специалист.