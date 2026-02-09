Середюк раскритиковал чиновников Кузбасса после обрушений крыш из-за снега

09 февраля 2026, 11:27

Илья Середюк (Фото: Telegram @ilyaseredyuk)

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на аппаратном совещании обрушился с критикой на глав муниципалитетов за срыв уборки снега, из-за чего обрушилось сразу несколько кровель в многоквартирных жилых домах региона.





Напомним, в Ленинске-Кузнецком из-за скопления снега произошло частичное обрушение крыши. После этого Середюк поручил главам проверить и очистить все проблемные кровли. Однако уже в выходные случаи повторились в Кемерове и Калтане.





«Глава областного центра Дмитрий Анисимов сразу выехал на место, оперативно организовал восстановление поврежденного участка и сегодня доложил, что все готово. В Калтане, спустя два дня, даже нет плана восстановления крыши. Бездействие глав повлечет для них серьезные последствия!» — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«А если не хватает сил, то собрались, руки в ноги, и пошли сами этим заниматься!» — добавил Середюк.