В российской школе ученик умер в туалете во время перемены

09 февраля 2026, 11:15

В школе Екатеринбурга ученик погиб во время перемены

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге в школе № 181 произошёл трагический инцидент. Во время перемены сотрудники учебного заведения обнаружили тело ученика 9 класса. Об этом сообщает Е1.