В российской школе ученик умер в туалете во время перемены
В Екатеринбурге в школе № 181 произошёл трагический инцидент. Во время перемены сотрудники учебного заведения обнаружили тело ученика 9 класса. Об этом сообщает Е1.
Школа находится в Академическом районе. После обнаружения тела администрация отпустила домой всех учеников первой смены. По предварительной информации, подростку стало плохо после того, как он курил в школьном туалете. Прибывшие медики констатировали смерть.
Следственный комитет Свердловской области организовал проверку. Официальные представители ведомства ещё не прокомментировали произошедшее. Следователи установят окончательную причину смерти после того, как эксперты проведут все необходимые исследования.
Ранее в Саратовской области нашли тело пропавшего 15-летнего подростка.
Читайте также: