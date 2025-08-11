В Кемерове врачи вернули к жизни многодетную мать, сердце которой остановилось на 15 минут
В Кузбасском кардиодиспансере медики спасли местную жительницу, сердце которой не билось в течение 15 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своём Telegram-канале
Женщина внезапно почувствовала себя плохо: у неё резко упало давление, появилась одышка, после чего она потеряла сознание. В больницу её доставили с тромбоэмболией легочной артерии и обструктивным шоком.
Врачи провели экстренную реанимацию: выполнили непрямой массаж сердца, подключили пациентку к аппарату ИВЛ и ввели препарат для растворения тромба. Благодаря оперативным действиям медиков женщину удалось стабилизировать. Сейчас её состояние улучшается, но она продолжает лечение.
«Скоро отправится домой, где маму ждут трое детей», — написал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.