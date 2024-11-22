В России предложили ужесточить контроль за трудовой миграцией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов. Он подчеркнул, что правила должны быть жесткими, но при этом понятными и удобными для всех сторон, передает РИА Новости.
Песков отметил, что Россия может использовать опыт других стран, где успешно выстроены системы регулирования трудовой миграции. Это позволит снизить риски и создать четкую структуру взаимодействия.
Ранее Владимир Путин заявил, что при привлечении мигрантов власти должны учитывать интересы граждан России.
Президент подчеркнул важность знания мигрантами законов, соблюдения норм и владения русским языком. Он также отметил, что условия проживания мигрантов должны быть достойными и соответствовать человеческим стандартам.
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Ранее Владимир Путин заявил, что при привлечении мигрантов власти должны учитывать интересы граждан России.
Президент подчеркнул важность знания мигрантами законов, соблюдения норм и владения русским языком. Он также отметил, что условия проживания мигрантов должны быть достойными и соответствовать человеческим стандартам.
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Мария Моисеева