Россиянка случайно узнала о прописанных в ее доме шестерых мигрантах

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Жительница Липецка оформляла пособие на родительницу с инвалидностью и узнала, что неизвестный прописал к ней в квартиру шестерых мигрантов. Об этом пишет «Подъем» в Telegram-канале.
Женщина обратилась в МФЦ, чтобы получить выплату на мать-инвалида II группы, однако ей в этом отказали. Основанием для такого решения стало то, что в доме, где проживают липчанка и ее мать, прописаны шесть мигрантов.
По словам россиянки, она не знала об этом. Женщина обратилась в правоохранительные органы, где ей отказали в возбуждении уголовного дела.
В настоящее время жительница Липецка намерена наказать злоумышленника по закону.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение к мигрантам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам россиянки, она не знала об этом. Женщина обратилась в правоохранительные органы, где ей отказали в возбуждении уголовного дела.
«Был найден мужчина, который этих граждан прописал. Я этого мужчину не знаю и этих граждан — тоже. Мы их вообще не видели, никто не появлялся. Я этих граждан выписала по решению суда», — пояснила пострадавшая.
В настоящее время жительница Липецка намерена наказать злоумышленника по закону.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение к мигрантам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова