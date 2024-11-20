В российской школе учитель обвинил девочку после оскорблений мигранта-одноклассника

Фото: istockphoto/RadekProcyk
В одной из российских школ оскорбленную одноклассником-мигрантом ученицу обвинили в неправильном поведении. Скриншот с аудиозаписью разговора преподавателя с девочкой-подростком опубликовала в Telegram член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
На записи слышно, что разговор идет на повышенных тонах, учительница считает, что «женщина должна молчать» и рекомендует ученице уважать чужие традиции.
Сама Мизулина отмечает, что произошедшее является вопросом общего нездорового тренда, когда традиции и культура чужой страны ставятся выше законов и Конституции РФ.
Номер школы и данные учительницы не уточняются.
Ранее сообщалось, что напавший на бойца СВО таксист и приставивший к голове военного пистолет не посчитал свои действия угрозой.
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Сама Мизулина отмечает, что произошедшее является вопросом общего нездорового тренда, когда традиции и культура чужой страны ставятся выше законов и Конституции РФ.
Номер школы и данные учительницы не уточняются.
Ранее сообщалось, что напавший на бойца СВО таксист и приставивший к голове военного пистолет не посчитал свои действия угрозой.
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Никита Кротов