Юрист предупредил россиян о штрафах за сушку белья на фасаде многоэтажного дома
Жителям многоквартирных домов грозит штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде здания. Об этом рассказал ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Он уточнил, что фасад многоквартирного здания является общедомовым имуществом, и любое изменение его внешнего вида нарушает правила эксплуатации жилищного фонда.
Если развешанное бельё препятствует эвакуации при чрезвычайных ситуациях, ответственность может быть административной: штраф для граждан составит от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, во многих регионах РФ действуют местные правила благоустройства, которые прямо запрещают размещать ковры, одежду и бельё на балконах и окнах наружных фасадов домов, выходящих на улицу.
Читайте также: