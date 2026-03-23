В Минздраве РФ назвали размер живота, при котором мужчине ставят диагноз ожирение
В России диагноз абдоминальное ожирение ставят мужчине при окружности живота 94 см. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
В феврале 2026 года министерство здравоохранения РФ утвердило соответствующий документ. В нем указано, что окружность живота измеряется с помощью сантиметровой ленты в положении стоя, при этом человек должен спокойно дышать. Лента накладывается на уровне пупка.
Также в документе говорится, что мужчины с ожирением и избыточным весом направляются для более глубокого профилактического консультирования и последующего диспансерного наблюдения в Центр здоровья.
