В России предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала на один миллион рублей для женщин, родивших первого ребенка до достижения 24 лет. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Лантратова напомнила в документе о заявлении Президента России Владимира Путина на Госсовете в конце 2024 года. Тогда президент РФ подчеркнул необходимость стимулирования более раннего рождения первого ребенка, учитывая, что средний возраст первородящих в стране сейчас составляет 28-29 лет.
Депутат указала, что такая тенденция часто приводит к тому, что после рождения первого ребенка женщины фокусируются на карьере или образовании, откладывая рождение второго, а иногда и вовсе не решаясь на него из-за нехватки времени.
Новая мера призвана дополнительно поддержать молодые семьи и стимулировать рождение первого ребенка в более раннем возрасте. Это, как считает Лантратова, увеличит вероятность появления в семье второго и последующих детей, снизит риски осложнений при беременности и родах и положительно повлияет на демографическую ситуацию в России, способствуя преодолению тренда на отложенное родительство.
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