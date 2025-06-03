В России предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

03 июня 2025, 03:41

Лантратова: за рождение ребенка до 24 лет надо платить семьям еще 1 млн рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала на один миллион рублей для женщин, родивших первого ребенка до достижения 24 лет. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.