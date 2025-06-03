«Мурашки не фальшивые»: Недавно родившая жена Курбана Омарова назвала его человеком искусства

03 июня 2025, 03:09

Недавно родившая Валерия назвала мужа Курбана Омарова «устроенным из искусства»

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Жена Курбана Омарова, недавно ставшая счастливой мамой, называет его человеком искусства, восхищаясь талантами и любовью супруга. Хотя развод Омарова с телеведущей Ксенией Бородиной запомнился многим скандалами из-за измен, Валерия настаивает, что Курбан изменился в лучшую сторону.





Молодая супруга не скрывает своего обожания.





«Иногда мне кажется, что он устроен из искусства. Он играет на гитаре, поет так, что мурашки не фальшивые, а самые настоящие. У него есть вкус, стиль, чутье… и еще этот особенный взгляд на все вокруг», — передает мечтательные слова Валерии издание «StarHit».