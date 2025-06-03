«Мурашки не фальшивые»: Недавно родившая жена Курбана Омарова назвала его человеком искусства
Недавно родившая Валерия назвала мужа Курбана Омарова «устроенным из искусства»
Жена Курбана Омарова, недавно ставшая счастливой мамой, называет его человеком искусства, восхищаясь талантами и любовью супруга. Хотя развод Омарова с телеведущей Ксенией Бородиной запомнился многим скандалами из-за измен, Валерия настаивает, что Курбан изменился в лучшую сторону.
Молодая супруга не скрывает своего обожания.
«Иногда мне кажется, что он устроен из искусства. Он играет на гитаре, поет так, что мурашки не фальшивые, а самые настоящие. У него есть вкус, стиль, чутье… и еще этот особенный взгляд на все вокруг», — передает мечтательные слова Валерии издание «StarHit».Девушка тут же привела пример. Она рассказала, как Курбан спонтанно снял ее на улице, создав за минуты ролик с идеальной музыкой и атмосферой, который тронул ее сердце. Валерия считает, что ее муж «не может не творить».
Омаров отвечает жене взаимностью, говоря: «Это все из-за твоей любви ко мне. Она творит чудеса».
Совсем недавно любящие раскрыли, как назвали своего новорождённого сына, завершив месяцы интриги среди поклонников. Малыш получил библейское имя. У детей Курбана случилось удивительное совпадение: оба мальчика родились в одну и ту же дату — 1 февраля.
*Запрещенная в России экстремистская организация