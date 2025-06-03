«Мурашки не фальшивые»: Недавно родившая жена Курбана Омарова назвала его человеком искусства

Недавно родившая Валерия назвала мужа Курбана Омарова «устроенным из искусства»
Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Жена Курбана Омарова, недавно ставшая счастливой мамой, называет его человеком искусства, восхищаясь талантами и любовью супруга. Хотя развод Омарова с телеведущей Ксенией Бородиной запомнился многим скандалами из-за измен, Валерия настаивает, что Курбан изменился в лучшую сторону.



Молодая супруга не скрывает своего обожания.

«Иногда мне кажется, что он устроен из искусства. Он играет на гитаре, поет так, что мурашки не фальшивые, а самые настоящие. У него есть вкус, стиль, чутье… и еще этот особенный взгляд на все вокруг», — передает мечтательные слова Валерии издание «StarHit».
Девушка тут же привела пример. Она рассказала, как Курбан спонтанно снял ее на улице, создав за минуты ролик с идеальной музыкой и атмосферой, который тронул ее сердце. Валерия считает, что ее муж «не может не творить».

Курбан Омаров и Валерия Мага с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)
Омаров отвечает жене взаимностью, говоря: «Это все из-за твоей любви ко мне. Она творит чудеса».

Совсем недавно любящие раскрыли, как назвали своего новорождённого сына, завершив месяцы интриги среди поклонников. Малыш получил библейское имя. У детей Курбана случилось удивительное совпадение: оба мальчика родились в одну и ту же дату — 1 февраля.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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Мария Моисеева

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