Юрист назвала несколько способов защититься от телефонных мошенников
Телефонные мошенники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, управляющих компаний и служб доставки. Они могут знать имя и адрес человека, а затем под предлогом срочного решения проблемы требовать выполнить определенные действия.
В комментарии Life.ru юрист, кандидат юридических наук Ольга Поликашина рекомендовала не затягивать разговор с неизвестными номерами. Если звонящий давит или требует срочных действий, разговор лучше прекратить и самостоятельно найти официальный номер организации. Перезванивать на номер собеседника не следует.
Также нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Юрист советует не переходить по ссылкам, не включать демонстрацию экрана и не устанавливать приложения по просьбе звонящего.
При подозрительном звонке номер следует заблокировать и передать оператору связи. Не стоит принимать решения под давлением — лучше взять паузу и посоветоваться с близкими.
Если человек уже выполнил требования мошенников, необходимо сменить пароль от «Госуслуг», заблокировать карты и связаться с банком для отмены подозрительных операций. При установке неизвестного приложения его следует удалить и отключить интернет. О произошедшем также нужно сообщить в правоохранительные органы, передав номер злоумышленника.
«Будьте внимательны и бдительны, не поддавайтесь панике», — заключила Поликашина.