Юрист назвала несколько способов защититься от телефонных мошенников

06 октября 2026, 09:53

Злоумышленники могут представляться сотрудниками служб и знать личные данные

Фото: istockphoto / NanoStockk

Телефонные мошенники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, управляющих компаний и служб доставки. Они могут знать имя и адрес человека, а затем под предлогом срочного решения проблемы требовать выполнить определенные действия.





В комментарии Life.ru юрист, кандидат юридических наук Ольга Поликашина рекомендовала не затягивать разговор с неизвестными номерами. Если звонящий давит или требует срочных действий, разговор лучше прекратить и самостоятельно найти официальный номер организации. Перезванивать на номер собеседника не следует.



Также нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Юрист советует не переходить по ссылкам, не включать демонстрацию экрана и не устанавливать приложения по просьбе звонящего.



При подозрительном звонке номер следует заблокировать и передать оператору связи. Не стоит принимать решения под давлением — лучше взять паузу и посоветоваться с близкими.



Если человек уже выполнил требования мошенников, необходимо сменить пароль от «Госуслуг», заблокировать карты и связаться с банком для отмены подозрительных операций. При установке неизвестного приложения его следует удалить и отключить интернет. О произошедшем также нужно сообщить в правоохранительные органы, передав номер злоумышленника.



«Будьте внимательны и бдительны, не поддавайтесь панике», — заключила Поликашина.