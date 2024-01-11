В Подмосковье около 70 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 70 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За прошедший год неонатальный скрининг был сделан порядка 70 тысячам подмосковных детей.
Стоит отметить, что исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного в первые дни его жизни.
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«Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, а теперь на 36. Благодаря исследованию мы можем своевременно выявить детей, попадающих в группу риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего в прошлом году исследование прошли свыше 70 тыс. детей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева