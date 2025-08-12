В России предложили ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров

12 августа 2025, 14:17

Фото: iStock/AnnaStills

Главе Минфина Антону Силуанову предложили ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных товаров. Об этом сообщает РИА Новости.





С соответствующим предложением выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин. Как отметили авторы инициативы, ежегодно родители тратят значительные суммы на школьные принадлежности. В связи с этим предлагается снизить финансовую нагрузку на граждан с помощью налогового вычета.





«Снизить эту нагрузку могло бы введение налогового вычета на сумму расходов, связанных с покупкой школьных товаров. Такой вычет позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары и другие необходимые предметы», — передает текст документа агентство.