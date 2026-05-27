В России предложили ввести в РФ льготную ипотеку для учёных

27 мая 2026, 13:57

В России необходимо ввести льготную ипотеку для ученых. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от Новосибирска Александр Аксёненко.





По данным Om1 Новосибирск, программу льготного ипотечного кредитования хотят разработать для научных работников с учёной степенью кандидата или доктора наук, которые осуществляют деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России.





«Приоритетными для включения в программу в теории могут быть следующие направления: высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство; высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика; безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации; превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия и другие», — пояснили изданию в пресс-службе «Справедливой России».